OM : Rester devant !!!

Je ne sais pas toi, mais finalement ça me dérange qu’on qualifie de derby les matchs contre Nice. C’est un petit club qui cherche bien plus que nous à s’imaginer une rivalité fratricide. Comme si l’OGCNice était un égal de l’OM alors que son palmarès n’est pourtant guère épais. Quant à la distance qui nous sépare, et même si nous avons la Méditerranée en partage, elle est suffisante pour affirmer que nous sommes tout sauf des voisins. Ces deux villes, aussi agréables à vivre soient-elles ne se ressemblent pas du tout.

Ce club cherche malgré tout à grandir sous la coupe d’un riche anglais qui pour l’instant n’a pas l’air de donner tout ce que les supporters niçois en attendent, même si dernièrement les finances des rouge et noir leur ont permis d’enlever Moffi, l’avant-centre lorientais, sous le nez du duo Longoria-Ribalta.

Tudor l’a rappelé en conf’ de presse hier, l’arrivée improbable de Digard en lieu et place de Lucien Favre s’est avérée un choix payant. 3 victoires, un nul depuis la nomination du nouveau coach, de quoi pour nos rivaux du jour débarquer au Vélodrome ce soir avec de belles ambitions. Surtout au vu de leur victoire à Lens, jusque-là dauphin du championnat. Ils ont livré là-bas un gros match qui pourrait peser dans leurs jambes ce soir.

Il faudra un grand Olympique de Marseille pour s’imposer. L’OM étant désormais l’équipe à battre, cette exigence de performance pèsera sur le groupe tant qu’elle jouera quelque chose d’important dans championnat. Reconnaissons qu’il y a de quoi espérer au regard du recrutement effectué par le président marseillais même s’il sera nécessaire d’être patient avec ces nouveaux joueurs, et ce malgré la flambante rentrée du marocain Ounahi à Nantes.

Je le soulignais dans mon billet d’avant-match contre Nantes, le mois de février offre l’opportunité de nous placer dans une excellente situation, en championnat comme en Coupe de France avec une motivation sur deux jambes très grisante… et passionnante.

Tudor a annoncé la titularisation de Payet. Cela vient-il d’une forme particulière qu’aurait détectée le coach ? Cherche-t-il à préserver Guendouzi ou Ünder en vue du match de Coupe contre Paris ? Placera-t-il Malinovskyi sur la touche pour le punir, nous verrons bien mais celui qui reste le leader technique de l’ensemble olympien a plutôt intérêt à saisir l’opportunité qui lui est faite de participer très activement à la fin de la saison excitante qui s’annonce.

Un seul impératif désormais pour l’OM. Rester devant, bien calé à 5 points du Qatar St Germain, avec les lensois, les rennais et les monégasques dans le rétroviseur. Seule la victoire sera belle désormais. Allez l’OM, donne tout ! Un but d’une recrue serait apprécié, histoire de fêter leur arrivée dignement.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert.