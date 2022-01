OM : Retour des supporters en nombre au Vélodrome… mais sous condition !

La jauge fixée à 5000 personne par le gouvernement va bientôt être arrêtée. Cependant, les autorités ont intégrés deux conditions pour permettre aux supporters marseillais de revenir au Vélodrome en nombre…

Il y a une semaine, Jean Castex avait annoncé la fin des jauges de 5 000 personnes à partir du 2 février. En effet, à l’occasion de cette allocution télévisée, le Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé un allègement des contraintes et notamment la fin des jauges dans les enceintes sportives dès le 2 février prochain. « Le 2 février, tous les équipements sportifs et culturels retrouveront un fonctionnement à pleine capacité sans jauge, en respectant le port du masque. » Du coup, le match OM vs Angers du vendredi de la semaine prochaine (le 4) se jouera sans limitations de places, mais sous conditions…

OM-Angers : jauge pleine, mais pass vaccinal et places assises au Vélodrome

En effet, selon La Provence, le retour des stades sans jauges sera soumis à deux restrictions imposées par le gouvernement. D’une part, les supporters devront présenter un pass vaccinal et de plus la vente des billets doit être uniquement pour des places assises. Il faudra attendre le 16 février pour que les virages puissent enfin être au complet.