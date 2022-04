OM : Retour rapide pour Milik ?

Arek Milik s’est blessé lors du match Pologne – Ecosse au début de la trêve internationale. Alors qu’une absence de deux semaines a été évoquée, l’attaquant pourrait finalement être disponible dès la semaine prochaine à l’occasion de la reception du PAOK !

L’indisponibilité de Milik a été évalué entre 7 et 10 jours selon l’OM, l’attaquant ne devrait donc pas pouvoir jouer face à l’ASSE ce samedi soir. La confirmation sera donnée avec la publication du groupe pour ce déplacement face à l’ASSE.

Milik dans le groupe face au PAOK jeudi prochain ?

La Provence précise qu’Arkadiusz Milik était absent de l’entraînement hier. Cependant, l’international polonais « pourrait faire son retour dans le groupe marseillais pour le quart de finale aller de Ligue Conférence, jeudi au Vélodrome, contre le PAOK Salonique. »

A 48 heures du déplacement à Saint Etienne, Arek Milik blessé, Cengiz Under pas encore revenu de Turquie, Alvaro Gonzalez en Espagne et Konrad de la Fuente sont absents de l'entraînement du jour.

Milik ne sera pas le seul absent demain face à l’ASSE car il y des doutes sur plusieurs internationaux. Si Alvaro, parti se ressourcer en Espagne, sera lui aussi absent, Konrad n’a pas non plus participé à l’entrainement d’hier. Cengiz Under est arrivé tard et reste incertain face à Saint-Etienne. Tout comme Bakambu, Dieng et Gueye. Quid de Kolasinac, Guendouzi, Caleta Car et Kamara ?

Sampaoli met le doute concernant les internationaux

« Nous étions avec un groupe réduit, parce qu’il y avait des internationaux avec leur sélection. On essayé de travailler avec la correction des erreurs individuelles. Pour les internationaux, en plus de leurs bonnes performances, ils sont revenus avec un bon état d’esprit. L’aspect négatif, c’est qu’ils ont beaucoup de temps de jeu dans les jambes et on ne sait pas forcément qui sera prêt pour jouer samedi. Pour Dieng et Gueye, qu’ils soient peut-être convoqués pour le Mondial c’est très positif. Mais c’est aussi un problème pour nous, car on ne pourra compter sur eux samedi. Et Milik s’est blessé. C’est difficile de préparer l’équipe avec un seul entraînement. Je ne sais pas [si les internationaux seront disponibles. L’entraînement du jour se déroule plus tard que d’habitude, parce que des joueurs sont encore en train d’arriver. Under arrivera plus tard, par exemple. Il faut voir comment ils arrivent et dans quelle condition. Ce n’est pas que pour samedi, mais cela pourrait avoir des répercussions sur la suite du championnat ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)