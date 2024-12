OM : Retour sur la CONF de LONGORIA ! RABIOT, POGBA… COUPE DE FRANCE VS ASSE !

Voici le dernier DFM, en direct ce jeudi à 12h. Nos invité, Jérémy Attali (rédacteur en Chef Adjoint sur Actu.fr Marseille) et Karim Diouf (journaliste indépendant) mais aussi nos journalistes Rayane Benmokrane et Benajamin Courmes étaient présents. Au menu : L’avant match ASSE vs OM en Coupe de France, le mercato hivernal, les déclarations de Longoria (Rabiot, Pogba, Wahi).