OM : Retour sur les deux superbes buts de Payet en une semaine…

L’OM s’est offert deux victoires la semaine dernière face à l’ASSE et au TFC. Si André Villas-Boas peut dire merci à son capitaine Steve Mandanda, il peut aussi se féliciter d’avoir dans son effectif un Dimitri Payet décisif…

Le milieu offensif olympien a ouvert le score dans les deux rencontres. Il a mystifié toute la défense stéphanoise avant de tromper Ruffier mercredi. Samedi, c’est une énorme frappe qui a permis aux olympiens de remporter cette rencontre. Retour sur ces deux buts…



La feinte de centre face à l’ASSE



𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬 𝓟𝓪𝔂𝓮𝓽 ✨ Sous tous les angles, il est toujours aussi somptueux. 🕺🏻📐 pic.twitter.com/yA2B8KlNsm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 6, 2020





La semaine avait bien commencé par un magnifique de Dimitri Payet dès la septième minute de jeu. Le meneur de jeu olympien s’etait littéralement amusé avec Yann MVila dans la surface avant de tromper Ruffier d’une frappe dans un angle totalement fermé.



La grosse frappe de Payet face au TFC



Le second bijou signé Dimitri Payet part d’un décalage de Bouna Sarr, le milieu offensif contrôle et décoche une frappe pleine lucarne et imparable pour Baptiste Reynet…