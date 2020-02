OM : Réunion entre AVB et Eyraud mi-mars?

Ce jeudi en conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué l’inter-saison et le mercato estival. Dans le journal L’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille confirme qu’il fera un point avec son entraîneur le mois prochain.

« Nous sommes bien coordonnés et il a toujours été prévu que l’on fasse un point mi-mars« , a commenté ce samedi Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de L’Equipe après les déclarations d’André Villas-Boas en conférence de presse.

Le plus important pour nous est de trouver le chemin vers lequel on se dirige — AVB

Le coach portugais avait évoqué le mercato estival en pointant du doigt le fait qu’il ne connaissait pas les directives du club à ce sujet. Le président affirme donc que les deux hommes se rencontreront pour en discuter.

« On a un problème évident de ventes. La position sur City est une alerte. On va voir de ce qui va se passer avec le tribunal arbitral du sport. Le club reste plus important pour les années à venir que la saison prochaine. Il faut malheureusement vendre des joueurs. Le plus important pour nous est de trouver le chemin vers lequel on se dirige. Il faut déjà préparer la saison prochaine, c’est notre responsabilité avec Andoni (Zubizarreta). Il faut commencer à contacter les joueurs qui nous intéressent. On va démarrer ces questions prochainement avec Andoni (Zubizarreta) »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse