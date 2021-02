OM : Réunion joueurs/supporters ce midi à la Commanderie !

À la veille du Clasico face au PSG, RMC Sport nous informe qu’une réunion s’est tenue ce midi à la Commanderie entre les principaux leaders de groupes de supporters et les joueurs.

La grogne des supporters marseillais était toujours intacte. Alors afin d’apaiser les tensions à la veille d’une rencontre prépondérante face aux parisiens, joueurs et supporters se sont entretenus ce midi à la Commanderie, sur le terrain d’entraînement du centre Robert Louis-Dreyfus. Sans la direction ni le staff technique. Une heure d’échanges dont RMC Sport en a rapporté de courts extraits.

On passe une mauvaise période mais on donne tout — alvaro

Si le capitaine Steve Mandanda a essayé d’apaiser la situation en assurant que l’équipe mettait tout en oeuvre pour trouver des solutions, Alvaro Gonzalez n’a pas eu peur de monter au front.

« On passe une mauvaise période mais on donne tout, et je n’ai peur de rien ni de personne. On défend l’OM » Alvaro Gonzalez – source : RMC Sport (06/02/2021)

Florian Thauvin aurait reconnu que les négociations tendues avec la direction au sujet d’une probable prolongation l’auraient affectées. Quant à Dimitri Payet, il aurait fait une promesse aux leaders des groupes de supporters ; « s’entraîner au maximum pour retrouver son meilleur niveau« .

Toutefois, si les joueurs ont quelque peu amenuisé la gronde des supporters, la colère commune de ces derniers envers Jacques-Henri Eyraud semble intacte.

