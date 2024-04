OM : Riolo affiche un secteur de jeu catastrophique

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la performance des olympiens face à Benfica hier soir (2-1) en Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Benfica (2-1) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Sur les ondes de RMC dans l’émission l’After Foot.

« L’OM ne s’en tire pas si mal tellement on pensait qu’ils allaient prendre l’eau. Mais il faut regarder devant. Dans ce secteur, l’OM est d’une pauvreté à part Aubameyang qui cache la médiocrité des autres. (…) Il n’y a pas de cohérence dans ce que propose l’OM dans le jeu. On ne comprend pas grand chose. C’est un peu du pousse ballon. Il n’y a pas vraiment de tactique. (…) sur la première période il y a presque un monde d’écart entre Benfica et l’OM et j’ai bien cru qu’ils allaient se faire déchirer car Benfica jouait sans forcer. (…) L’OM ne pourra gagner le retour que dans le combat, en mettant une grosse intensité physique. Il n’y a que comme ça qu’ils peuvent le faire. » a déclaré le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo.

