OM: Riolo « Avec McCourt tu vas en finale de Coupe d’Europe »

L’OM de Frank McCourt est dans le rouge financièrement malgré sa qualification en Ligue des Champions. Pour Daniel Riolo, il y a quand même du positif dans le « OM Champion Project »…

Dans l’After Foot RMC d’hier soir, Eric Di Meco se posait la question si ce n’était pas mieux que l’OM soit racheté par Gerard Lopez en 2016. Daniel Riolo n’est pas d’accord avec l’ancien marseillais et pense que le projet de l’homme d’affaire ne collait pas à l’ADN de l’Olympique de Marseille :

Le projet de Gerrard Lopez ne collait pas à l’histoire de l’OM– Riolo

« Dans l’intention, Gérard Lopez tu sais qu’il vient pour un projet qui ne colle pas à l’histoire de l’Olympique de Marseille. Frank McCourt vient à l’OM, et dit « je met de l’argent et j’essaye de faire un vrai club et j’essaye de développer un projet sportif ». Néanmoins sous McCourt, l’OM a rejoué une finale de Coupe d’Europe et s’est qualifié cette année pour la Ligue des Champions » Daniel Riolo— Source: After Foot RMC