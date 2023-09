OM : Riolo balance ses vérités sur le départ de Tudor !

Igor Tudor a quitté l’OM en fin de saison dernière, comme Sampaoli avant lui. Dans l’After sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a livré sa version des causes de ce départ.

Igor Tudor a quitté l’Olympique de Marseille après une saison dans la peau du coach principal de l’équipe. Dans l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a donné les raisons du départ précipité de Tudor en fin de saison dernière : « Tudor pourquoi il s’en va ? Il n’a pas supporter Marseille. Il faut dire la vérité. Il n’a pas supporté tout, l’environnement. Il n’a pas aimé, ça ne lui a pas plu. La pression permanente, il n’a pas aimé ce qu’il s’est passé. Ça ne lui a pas plu, le club, la gestion… Tudor c’est un mec du nord, pas un sudiste. Cette mentalité ne lui a pas plu. Il a le droit »

Pour Habib Beye qui était sur Canal +, le Croate n’était pas là pour un projet à long terme mais bien pour une saison comme cela a été fait. Seulement, il ne retient pas que du négatif de son passage à Marseille ! Au contraire, il a apprécié l’identité qu’il a apporté à l’OM.

« Je ne sais pas ce qui n’allait pas, mais on savait plus ou moins avant que ce n’était pas un entraîneur qui s’inscrit dans un projet à longue durée. On savait qu’il viendrait pour un an ou un an et demi maximum. On le savait aussi avec Sampaoli, Tudor n’était pas un entraîneur de projet, de longue durée. Il a peut-être aussi d’autres opportunités aujourd’hui dans un pays où la culture que lui veut imposer à son équipe correspond plus. Il a aussi eu des tensions avec son groupe à certains moments. Par contre, il faut juste admettre que l’OM a été une équipe très attrayante à regarder jouer pendant un an. L’OM a produit du spectacle. On peut tout dire, que terminer troisième ce n’est pas un bon championnat, mais cette équipe a produit du spectacle, avait une identité de jeu. Il a décidé d’aller voir ailleurs parce qu’il considère peut-être que ce championnat ou que cette équipe, que ces joueurs qu’il entraîne, ne correspondent pas à sa philosophie. »