OM – Riolo : « Ce qui séduira les Marseillais, c’est que c’est le fils de Bielsa… »

L’OM cherche un entraineur et pourrait réussir à convaincre Jorge Sampaoli. Ce dernier est lié avec l’Atlético Mineiro…

Selon ESPN Brésil, Jorge Sampaoli dispose d’un contrat jusqu’en décembre 2021 avec l’Atlético Mineiro, la clause libératoire serait d’un montant d’environ 670 000€ et l’intéressé perçoit environ 335 000€ par mois. Le club brésilien espère convaincre le coach de prolonger jusqu’en 2022. Pour Daniel Riolo, c’est le profil parfait pour Marseille.

Sampaoli, c’est totalement OM-compatible. Ça les mecs vont adorer — Riolo

« Avec le Chili, il a réussi. Avec Séville, c’était plutôt pas mal avant justement d’aller vers le rêve de sa vie qui était diriger la sélection. Ce qui séduira les Marseillais, c’est que c’est le fils de Bielsa. Après, c’est un personnage un peu particulier dans le sens où je ne sais pas s’il est capable de s’adapter aux mentalités. Lui il a tout le temps plutôt bossé avec la mentalité sudam ou latino, on va dire, en Espagne et à Séville. La Ligue 1, c’est compliqué pour quelqu’un qui veut appliquer ses principes de jeu. Surtout que c’est un mec qui est capable de dire aux joueurs, vous faites un peu ce que vous voulez, tant que vous bossez sérieusement après et que vous êtes bons en match. En France ça ne marche pas trop de faire ça parce que tu vois, si tu dis à Payet « tu as le droit de sortir, fais ce que tu veux, l’important c’est que tu sois bon le weekend », le mec quand arrive le weekend, il a pris 10 kilos entre temps. La discipline et la rigueur mentale, ce n’est pas ce qui caractérise nos joueurs. La gestion Sampaoli c’est, à la base, du t’adhères ou t’adhères pas. Mais en Ligue 1, il faut les concerner, les prendre. Après quand ça adhère, moi c’est le genre de mecs que j’adore, dans sa vision du foot, son discours. C’est totalement OM-compatible. Ça les mecs vont adorer. Ne serait-ce que le fait que ce soit le fils de Bielsa, c’est son plus fidèle disciple. Maintenant ça n’excusera pas tout. Des mecs qui ont de très belles philosophies de jeu qui se sont crachées en Ligue 1, on en a vu plusieurs. C’est une mentalité particulière, le joueur de Ligue 1. Surtout le jeune joueur de Ligue 1. Bielsa, Sampaoli, les principes et la mentalité sudam, beaucoup d’entre eux n’en ont rien à caguer, ils ne savent même pas ce que c’est. » Daniel Riolo – Source: RMC (04/02/2021)