Deuxième de Ligue 1, à 5 points du PSG, l’OM est toujours dans la lutte au titre. Dans l’After Foot, Daniel Riolo pense que l’OM champion de Ligue 1 n’est pas irréaliste.

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur le match Clermont vs OM, il a donné son avis sur le duel avec le PSG dans la course au titre…

Ce n’est pas complètement fou de voir l’OM leader après le 26 février



»L’OM a cette particularité, lorsqu’ils jouent à l’extérieur c’est qu’il y a des groupes de supporters de l’OM qui ne viennent pas de la ville de Marseille. Il y a des associations un peu partout en France qui viennent. Il y avait des gens qui habitaient pas loin de Clermont qui en ont profité et qui sont venus. Ils ont du se mêler aux supporters de l’OM, qui viennent de Marseille, qui ont voulu rentrer sans avoir de place en foutant le bordel. Cela fait tache dans une saison, qu’on qualifie tous de très belle, très intéressante. Je pense que les supporters doivent être à la hauteur et ne doivent pas se comporter comme ça. En plus si derrière ça donne lieu à une sanction, ça deviendrait handicapant pour le club et ce serait une énorme connerie de leur part. Avant OM-PSG du 26 février, il va y avoir un match. La question que l’on doit se poser en fonction de ce qu’il va se passer pour le PSG en ligue des champions et de voir comment ils vont encaisser les événements. Ce n’est pas complétement dingue d’imaginer que ce soir là, une victoire de l’OM les mettent devant. Me dire que dimanche à 13h, le PSG perde à domicile contre Lille, au vu des derniers matchs du PSG je ne trouverai pas ça complétement fou. Que le match du 26 serve à la bascule je trouve pas ça fou. Mais Marseille a un match compliqué contre Toulouse à jouer qui est en pleine bourre. Du coup ça peut aussi faire un écart de 9 points pour le PSG. » Daniel Riolo – Source : After Foot/RMC (13/02/2023)