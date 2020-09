OM – Riolo : « C’est le PSG qui a tout fait dans ce match »

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche (0-1) face au Paris Saint Germain. Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, est revenu sur ce succès olympien au Parc des Princes à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a livré son analyse de la victoire de l’OM face au PSG (0-1) hier soir. Selon lui ce succès a été offert par les parisiens qui ont totalement déjoué :

La victoire est offerte par la bêtise des parisiens — Daniel Riolo

«Pour moi c’est le PSG qui a tout fait dans ce match. Ils ont pourri la rencontre, ils l’ont pris à l’envers, ils ont dominé, et finalement l’OM a eu cette occasion ou Thauvin a marqué. L’OM aurait même pu inscrire un second but. Je n’ai pas compris pourquoi il a été refusé. Mais ce n’est pas la tactique de l’OM qui lui permet de gagner, c’est parce que le PSG n’est pas au niveau, prend le match à l’envers et fait n’importe quoi. La victoire est offerte par la bêtise des parisiens, ce sont eux qui font n’importe quoi dans ce match et Marseille a ramassé ».

Daniel Riolo – source : RMCSport

Le débrief du match PSG – OM du Match avec Paga et Jean Charles de Bono