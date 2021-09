OM – Riolo « C’est navrant »

L’Olympique de Marseille a concédé le nul en toute fin de rencontre face au Lokomotiv Moscou (1-1) malgré une nette domination et une supériorité numérique pendant près d’une demi-heure de jeu. Daniel Riolo estime que ce résultat est regrettable pour les joueurs olympiens.

Hier soir, alors que l’Olympique de Marseille maîtrisait le match, les Olympiens ont concédé le nul en toute fin de rencontre face au Lokomotiv Moscou (1-1). Une prestation frustrante suite à la nette domination marseillaise sur l’ensemble du match. De plus, les Moscovites étaient réduits à 10 contre 11 à l’heure de jeu. Malgré un match maîtrisé, Daniel Riolo s’est exprimé dans l’After Foot de RMC hier soir. Il a le sentiment que les Phocéens ont tout gâché dans les derniers instants de la rencontre.

La fin de match donne ce sentiment de gâchis – Daniel Riolo

« Sampaoli a parlé et a juste dit qu’il trouvait que le résultat était injuste. Et qu’il fallait qu’ils s’en prennent à eux-mêmes pour toutes les occasions qu’ils ont ratées. Les analyses sont justes, ils se sont mis dedans tout seul. Ils écrasent le match, ils ont cru que c’était fait car ils étaient à 11 contre 10, qu’un 0-1 ça suffisait. Clairement, la fin de match donne ce sentiment de gâchis. Ils ne sont pas dans un groupe facile avec Galatasaray et la Lazio. Je pense que c’est déjà se mettre un caillou dans la chaussure ce résultat. Parce que Moscou, tu te dis qu’il faut prendre les 6 points là. » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (16/09/2021)

Ils ont fait un match dans la lignée de ce qu’ils nous ont proposé – Daniel Riolo

« On a toujours dit beaucoup de bien de l’OM de Jorge Sampaoli. Ce qu’on dit ce soir, c’est que les cinq dernières minutes ont tout gâché d’une prestation qui était maîtrisée. Tu as une très mauvaise lecture de ce qui a été dit. C’est très difficile ce que tu dis parce que ce n’est pas du tout ce qu’on dit et surtout pas moi de l’OM depuis le début. Ils ont fait un match dans la lignée de ce qu’ils nous ont proposé. Très bon match, toujours aussi agréable à regarder mais c’est navrant de voir que tu gâches tout quand tu es à 11 contre 10. Dans un groupe où c’est un mini championnat qui va aller assez vite, c’était bien de faire le plein contre Moscou. Sampaoli dit la même chose que nous. » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (16/09/2021)