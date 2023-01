OM – Riolo : c’est un type chelou ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé hier soir face à Montpellier (1-2) à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a livré son analyse de la rencontre.

En s’imposant à Montpellier, l’OM enchaîne quatre succès consécutifs en Ligue 1. Les hommes de Tudor ne lâchent ainsi pas le podium du championnat. Dans l’émission l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation du club marseillais.

A lire aussi : OM : Tudor dézingue Tavares après son carton rouge !

C’est un match qu’il a de toute façon dominé, tout est en leur faveur durant la rencontre, la possession et tous les chiffres habituels. Marseille domine a plus d’occasions que Montpellier, et il y a eu cette fin de match ou tu as toujours l’impression qu’il peut se passer des choses, mais cela aurait été un peu usurpé si Montpellier avait obtenu plus. J’ai vu l’OM mettre très longtemps à mettre de l’intensité et à rentrer dans la rencontre. Contre Toulouse il leur avait marché dessus, là c’était parfois beaucoup plus mou. Mais globalement leur victoire est largement méritée avec un Rongier qui est toujours meilleur. Il a eu un petit passage vide avant la coupe du monde. Mais là je le trouve excellent. Je pense même qu’il est supérieur à beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui ont pourtant beaucoup plus la côte et qui jouent dans des clubs plus huppés… Tavares, c’est un type chelou, il a les plombs qui ne sont pas toujours connectés. Parfois il peut accélérer et casser quatre lignes à lui tout seul, c’est un avantage, sauf, qu’après il ne faut pas qu’il rate la passe derrière… Daniel Riolo – Source RMC Sport (02/01/2023)A lire aussi : OM : VICTOIRE 2-1, FIN DE MATCH DINGUE, 2 GROSSES PERTES POUR TUDOR !