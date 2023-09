OM : Riolo détruit Domenech après ses critiques sur Gattuso

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’OM. Avant qu’il ne soit présenté, Raymond Domenech lui avait prévu un accueil froid avec un post sur Twitter. Une déclaration qui n’a pas plu à Daniel Riolo.

Après le départ de Marcelino, Pablo Longoria a officialisé l’arrivée de Gennaro Gattuso à l‘Olympique de Marseille. Avant même qu’il soit présenté aux joueurs et aux journalistes, Raymond Domenech s’est empressé de réagir sur les réseaux sociaux à la probable signature de l’ancien international italien.

Domenech n’a pas l’air d’apprécier l’option Gattuso

« Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent . Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance », a publié le Président du syndicat des entraîneurs sur son compte Twitter ce mercredi.

Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) September 27, 2023

C’est petit, mesquin, à l’image du monsieur

Une déclaration qui n’a pas vraiment plu à Daniel Riolo qui était sur RMC. L’éditorialiste a réagi à cela sur les ondes de la radio en justifiant ce post à une haine envers les Italiens.

« Il ne peut tellement pas supporter les Italiens qu’en voir un, qui en plus lui a fait du mal, dans un club français, je pense qu’il a eu la nausée, il a dû vomir toute la journée. C’est l’accueil à la française, déplore Daniel Riolo sur RMC. C’est quand même incroyable. Il est le boss du syndicat des entraîneurs. Le mec vient d’arriver et il est hyper désagréable. En gros, c’est : « Pourquoi avez-vous pris ce nul avec sa carrière de merde et pourquoi n’avez-vous pas pris un Français… » C’était la traduction. C’est petit, mesquin, à l’image du monsieur »,