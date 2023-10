OM : Riolo dézingue 4 joueurs dont une recrue star !

Nouvelle défaite 3-2 concédée par l’OM à Monaco pour la première de Gennaro Gattuso. Daniel Riolo a donné son sentiment en direct sur RMC et du stade Louis II. Il pointe du doigt plusieurs éléments de l’OM dont Aubameyang, Rongier, Veretout et Correa.

Sur RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt plusieurs joueurs dont Aubameyang. « Ce n’est qu’une affaire de boulot, l’entraineur d’avant alignait un schéma et ne mettait pas les joueurs dans les bonnes conditions, ok. Il y a 2-2 et c’est une grosse intensité, ça se rentre dedans. Il y a des mecs qui sont fatigués, à se demander s’ils ont le niveau pour jouer. Aubameyang, pareil pour le duo Rongier/Veretout. Ils sont usés, ils courent, ils courent mais pas dans le bon sens. Aubameyang n’était pas là la saison dernière. Pour moi les buts encaissés ne sont pas uniquement dû à une faiblesse défensive. C’et tout le bloc équipe qui est facilement transperçable. Je vais faire une fixette sur Aubameyang, Ce n’est plus possible, il rate tout ce qu’il fait, il doit aller sur le banc. Il n’a plus de vitesse ! Il n’y pas grand monde autour de lui, la qualité des joueurs me pose problème. Le 4-4-2 c’était peut être pour ça car Aubameyang ne peut pas jouer seul devant. Il avait une charrette ce soir, c’est impressionnant. Correa a un passé de joueur remplaçant. Les supporters de l’Inter m’avaient dit que ça peut pas être titulaire, ce n’est pas suffisant pour l’OM non plus. »

