OM : Riolo dézingue un joueur après son attitude « scandaleuse » et lui trouve un remplaçant !

Ce samedi face à Nîmes, Dimitri Payet a été très décevant. Journaliste pour RMC, Daniel Riolo n’a pas hésité à le tacler sur son compte Twitter !

L’Olympique de Marseille n’a même pas pris un point de la réception de Nîmes ce samedi. Punis à deux reprises par Eliasson, les joueurs d’André Villas-Boas n’ont pas réussi à inverser la tendance en fin de rencontre. Seul Benedetto a marqué pour sauver l’honneur.

Ferhat ? Il joue tranquille dans cet OM… à la place de Payet ! — RIOLO

Sur son compte Twitter, Daniel Riolo, journaliste pour RMC n’a pas hésité à cibler un joueur en particulier : Dimitri Payet. Il le compare d’ailleurs à Fehrat qui jouait dans l’équipe adverse et qui aurait tout à fait sa place à l’OM selon l’éditorialiste.

« Si on fait un 11 des mecs qui marchent plus qu’ils courent Payet est titu et capitaine tous les jours non ? (…) Ferhat ? Il joue tranquille dans cet OM… à la place de Payet ! Son Attitude auj ? Je dis même pas scandaleuse, je demande pourquoi ? Pourquoi t’es là mais tu veux pas jouer ?? Je comprends pas » Daniel Riolo – Source : Twitter (16/01/21)

