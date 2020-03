OM : Riolo donne sa solution (« la moins pire ») si le championnat ne peut pas aller au bout

Le président de Lyon Jean Michel Aulas a créer la polémique en évoquant la possibilité d’une saison blanche en Ligue 1. Une idée qui propulserait (comme par hasard) son club en ligue des champions la saison prochaine. Pour Daniel Riolo ce n’est pas la meilleur solution.

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur cette saison de Ligue 1 qui pourrait ne aller à son terme à cause de la crise sanitaire du Coronavirus. Pour lui la meilleur solution serait de prendre le classement à la 28e journée de Ligue 1. Pour l’OM, cela signifierait uue qualification en Ligue des champions la saison prochaine :

Ce n’est pas la solution idéale mais c’est la moins pire.

A lire aussi : Ligue 1 : Aulas a une autre solution… cette fois Lyon serait second, l’OM 4e !

« Ce n’est pas la solution idéale mais c’est la moins pire. Je peux aussi entendre l’argument qu’il reste 30 points à jouer et qu’une remontée au classement est toujours possible. mais ma solution numéro 1 est est de figer le classement à la 28e journée de Ligue 1. Après si des gens scientifiques me disent que l’on peut pondérer ce calcul avec d’autres paramètres, je reste ouvert, je veux bien écouter, mais si ce n’est pas convaincant on prend le classement telle qu’il est et c’est terminé » Daniel Riolo : Source RMC Sport