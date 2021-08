OM : Riolo effaré par la VAR, et ce n’est pas le seul…

Après une faute qui semblait flagrante sur Konrad de la Fuente hier soir, Ruddy Buquet n’a pas accordé de penalty à l’OM contre Bordeaux et n’a pas fait appel à la VAR. Un fait de jeu qui a révolté Daniel Riolo et les supporters olympiens.

Hier soir, l’OM a été tenu en échec par Bordeaux (2-2). Toutefois, l’issue de la rencontre aurait pu être bien différente si Ruddy Buquet avait fait appel à la VAR. Alors qu’il s’est empressé de le faire pour refuser le but hors-jeu de Nemanja Radonjic, l’arbitre n’est pas intervenue sur une faute qui semblait flagrante sur Konrad de la Fuente en première période. De plus, il n’a même pas fait appel à Mikael Lesage et Aurélien Petit, présents dans la VAR, pour revoir les images. Une situation qui a enflammé les réseaux sociaux. Daniel Riolo et plusieurs supporters olympiens ont fait part de leur mécontentement.

Heureusement que la VAR c’est que pour les cas manifestes parce que entre Icardi hier et Le peno pas donné à l’OM, j’ai eu un doute — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 15, 2021

L’OM se voit refusé un penalty flagrant c’est devenu une habitude faut rien dire ? — 𝙻𝙴 𝙿𝙴𝚃𝙸𝚃 𝙼𝙰𝚁𝚂𝙴𝙸𝙻𝙻𝙰𝙸𝚂  (@Toto_RiinaOM) August 15, 2021

Quand c’est l’OM la VAR devient une option. Il y avait penalty sur Konrad. Je ne suis pas ouvert au débat. #OMFCGB — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) August 15, 2021

Comment est-ce possible que M. Buquet ne siffle pas penalty sur cette action ?#TeamOM #OMFCGB pic.twitter.com/LxZmmAnmgA — MercatOM (@mercat_om) August 15, 2021

Il y a penalty 100 fois sur Konrad de la Fuente mais vu que c’est l’OM, ça regarde des documentaires sur les ours polaires en Sibérie dans le camion de la VAR — Frank McCourt  (@FrankMcCourtoff) August 15, 2021

Non mais tous les jours y’a penalty, le ralenti est flagrant !#TeamOM #OMFCGB — Fabien (@Beye13) August 15, 2021

Et donc la VAR ne vérifie pas ce penalty potentiel ??? 😱😱😱 #VAR #OMFCGB — Messaoud Benterki (@m_benterki) August 15, 2021

C’est une blague… En quelle année y’a pas pénalty sur Konrad de la Fuente 😳😳 #OMFCGB — Champ1OM (@champ1om) August 15, 2021