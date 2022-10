OM : Riolo est pessimiste !

Encore battus mercredi soir à Francfort, les marseillais sont sur une série de quatre défaites en cinq matchs. En cas de victoire au Deutsche Bank Park, ils auraient pu se qualifier d’office pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Les olympiens ont manqué de réalisme devants les buts face aux allemands lors de la cinquième journée de Ligue des Champions et ils devront redoubler d’efforts pour se qualifier pour les phases éliminatoires.

Victoire obligatoire !

En effet, il faudra impérativement gagner à domicile face aux Spurs lors de la dernière journée pour se qualifier. Un exploit auquel tous les supporters marseillais croient dur comme fer. Daniel Riolo pour sa part s’affiche plus pessimiste au micro de RMC Sport.

« Tottenham va jouer sa peau en Ligue des Champions contre l’OM. Entretenons l’espoir, mais j’ai le sentiment que l’on est plus proche d’un Marseille 4e à la fin de la phase de groupes que d’un Marseille qualifié. Je veux bien être surpris et ce sera magnifique si le Vélodrome est en feu et que l’OM fait l’exploit de battre Tottenham, mais j’estime que l’OM est plus proche de se faire éliminer. On a vu des limites contre une équipe de Francfort qui est très moyenne et qui pourtant a réussi à battre Marseille deux fois. Tu joues ta qualification contre Tottenham qui est l’équipe la plus forte du groupe et qui a besoin de se qualifier. Mardi prochain au Vélodrome, tu auras Son et Harry Kane face à toi, il va vraiment falloir créer l’exploit » Daniel Riolo – RMC Sport (26/10/2022)Il faut d’ailleurs rappeler que les anglais devront jouer sans leur coach, Antonio Conte, sur le bord du terrain. Lors du dernier match contre le Sporting, l’entraineur italien a pesté contre l’arbitrage (et la VAR) en toute fin de match, ce qui lui a valu un carton rouge.

