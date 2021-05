OM : Riolo explique ce qu’il va falloir à Sampaoli pour réussir la saison prochaine !

Au micro de RMC ce mardi soir, Daniel Riolo s’est exprimé sur les ambitions de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Selon lui, il faudra être indulgent avec Sampaoli s’il n’a pas les joueurs qu’il veut.

La saison prochaine, l’ambition de l’Olympique de Marseille serait d’être sur le podium et aller chercher une qualification en Ligue des Champions… Jorge Sampaoli, le coach argentin qui est sur le banc marseillais va avoir du pain sur la planche lors du prochain mercato.

Ça, si tu ne l’as pas, il ne faudra pas tomber sur Sampaoli — RIOLO

Pour Daniel Riolo, l’ancien sélectionneur de l’Argentine ne devra être jugé durement que s’il a des joueurs en adéquation avec son idée de jeu et ses ambitions. Il ne veut pas le critiquer si la direction marseillaise ne lui donne pas un effectif digne de ce nom.

A LIRE : Mercato OM : Pour Djellit, « le remplaçant de Thauvin est sous le nez, à quelques kilomètres ! »

« Ça dépend de ce que l’OM pourra et voudra faire. Il y aura une limite dans ce que tu dois raconter et vendre à Marseille : le podium, le top 5, la belle aventure… C’est un peu difficile comme positionnement. Sampaoli, j’adore ses idées de jeu mais quand il dirige le Chili, mine de rien, il a de sacrés joueurs dans l’équipe : Vidal, Valvidia, Aranguiz… Le FC Séville que l’on a apprécié ces dernières années avait quand même un Banega au milieu qui nettoyait un peu le jeu. Ça, si tu ne l’as pas, il ne faudra pas tomber sur Sampaoli. Par quoi il va substituer ça? Est-ce qu’il va le faire par le fait de créer un collectif qui va se défoncer mais ils ne décrocheront pas la lune parce qu’à un moment, si tu n’as pas le gars qui fait la bonne passe ou le but, ça peut ne pas suffire. Le problème de l’analyse de l’OM, c’est qu’on n’est jamais complètement lucide. Dans les consultants, il y a des mecs qui aimeraient être au club… Il y a toujours des sentiments très bizarres autour de l’OM. Il faudra être totalement juste. » Daniel Riolo – Source : RMC (11/05/21)