OM : Riolo fait la liste des (nombreuses) qualités de Villas-Boas…

André Villas-Boas a de bons résultats avec l’OM, mais pas uniquement. Le coach portugais est aussi très habile dans sa communication souvent franche et honnête. Daniel Riolo a donné son opinion sur le technicien portugais…

Pour Daniel Riolo, André Villas-Boas est ambitieux, humble et il a réussi à créer une très bonne ambiance dans le groupe…

je suis à chaque fois surpris de ce que Villas-Boas est capable de faire en dehors du terrain — Riolo

« Villas-Boas est un bon coach. Mais je suis à chaque fois surpris de ce qu’il est capable de faire en dehors du terrain. Ce qui m’a marqué dans ce match là (Rennes-OM), c’est sa communication d’après-match. Il a été tellement habile, avec cette humilité. C’est intelligent, à l’image de cet entraîneur. Sur ce match, Marseille a eu plus d’intentions que Rennes. Villas-Boas a aussi de l’ambition. Ce qu’il fait sur le terrain, c’est très bien. Strootman, c’est son numéro six. Mais dans les gros matchs, il met Kamara devant la défense. Très bien. Et là, Strootman rentre et marque. Ça veut dire que l’ambiance dans le groupe est assez bonne. Car le mec, sensé être titulaire avec le gros salaire, est remplaçant puis décisif. Il soude l’équipe derrière lui, avec une victoire à l’arrachée dans le choc de la journée. Je trouve que Marseille, c’est très très bon ». Daniel Riolo – Source: RMC