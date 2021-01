OM – Riolo : « Forcément les joueurs doivent penser, comme nous, qu’Eyraud est ridicule »

Le journaliste Daniel Riolo a évoqué sur les ondes de RMC Sport la crise que traverse actuellement l’Olympique de Marseille. Il évoque notamment la position du président olympien qui a sermonné les joueurs au lendemain de la déroute contre Nîmes samedi dernier.

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prise de parole du président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud dans le vestiaire olympien après la défaite du club marseillais face à Nimes.

A lire : MERCATO : SANSON SUR LE DÉPART, L’OM A DÉJÀ TROUVÉ SON REMPLAÇANT

« Le problème c’est que ce président est devenu illégitime et qu’il a perdu toute crédibilité auprès du public marseillais. Donc en fait on se demande, il est président de qui de quoi ? Il n’est pas président au yeux des supporters. Avec toutes les moqueries et les railleries, quand tu sais que tes supporters n’acceptent pas ton président, forcément les joueurs doivent aussi penser qu’il est ridicule comme nous. Il est donc le représentant de l’actionnaire ? Le mec qui tient les comptes ? Et qui en plus ne les tient pas super bien car il a fait des trous dans la caisse. Donc quand le mec pique une gueulante, et il est dans son droit, sur le fond c’est difficile de lui donner tort, sauf que la personne qui se met en colère et le moment ou il se met en colère, ça ne colle pas » Daniel Riolo – Source : RMC Sport