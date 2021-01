OM : Riolo fustige les supporters et invite Villas-Boas à fuir !

Sur son compte Twitter, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce qu’il s’est passé à la Commanderie… A la place d’André Villas-Boas, il aurait quitté le club !

Nombreux ont été les observateurs et journalistes sportifs qui ont commenté les incidents de la Commanderie ce samedi soir. Parmi eux, Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC qui, sur son compte Twitter, a expliqué ce qu’il aurait fait à la place d’André Villas-Boas et les joueurs.

JE SUIS JOUEUR, JE LAISSE COULER LE CLUB EN L2 ET JE ME CASSE — RIOLO

« Certains supporters de l’OM ont foutu en l’air la différence entre contestation légitime et violence. C’est lamentable. Je suis André Villas-Boas, je pars demain. Je suis joueur, je laisse couler le club en L2 et je me casse. » Daniel Riolo – Source : Twitter (30/01/21)