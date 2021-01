OM : Riolo imagine un nouveau rôle pour Payet et donne raison à Villas-Boas

L’Olympique de Marseille s’est imposé contre Montpellier (3-1) hier soir notamment grâce à un très joli but de Dimitri Payet sur une action individuelle. Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a évoqué le rôle de joker du réunionnais sur cette rencontre.

A la surprise générale, Dimitri Payet n’était pas titulaire hier soir contre Montpellier. Le réunionnais est entré en fin de match a été décisif. Il a en effet fait basculer la rencontre sur un exploit individuel et un très joli but. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a expliqué que le rôle de « joker » allait bien au meneur de jeu marseillais.

A LIRE AUSSI : OM : Eyraud explique pourquoi il veut moins de Marseillais au club !

je ne vois pas comment l »OM peut lever son option d’achat

🗣💬 « T’es un fou toi » 🤔 Voilà ce que Payet semble avoir dit en direction de Villas-Boas en célébrant son but pic.twitter.com/AMxydAICQC — After Foot RMC (@AfterRMC) January 6, 2021

« Payet ça lui va peut-être bien le rôle de joker car il a quelque chose techniquement de supérieur aux autres et comme il n’a pas la fatigue du match il peut sur un ballon débloquer la situation. C’est lui qui sauve l’OM sur cette frappe là. Je pense que Villas Boas a eu raison de ne pas le faire jouer car il est mieux en joker. J’ai l’impression que Cuisance est en train de s’installer petit à petit comme titulaire et que d’autres sont en train de sortir.L’équipe qu’on a vu là, avec Payet sur le banc, on risque de la revoir je pense. De toute façon, cela fait un moment qu’il a perdu sa place. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport