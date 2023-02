Riolo impressionné par l’OM de Tudor (et son effectif) !

Deuxième de Ligue 1 à 5 points du PSG, l’OM a encore remporté un match important mercredi à Nantes. Dans l’After sur RMC, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur ce match et a souligné la performance et la richesse de l’effectif marseillais.

Cela fait des années que l’OM n’a pas eu un effectif aussi riche

»On est en trois jours sur deux matchs, ce n’est pas le même adversaire, ce n’est pas la même prestation. Mais dans l’idée il y a une première mi-temps qui n’est pas très bonne, qui n’est pas dans l’esprit OM. Avec, peut-être, on l’envisage, un Tudor qui se fâche dans le vestiaire à la mi-temps. Qui change pas mal de choses, positionnements de joueurs, joueurs et maintenant il a de quoi faire avec les changements. Il va même, peut-être, avoir des petits maux de tête pour savoir qui titulariser maintenant. Ce soir il a redonné du temps de jeu à Payet. Comment va-t-il faire maintenant avec Ounahi en plus ? Guendouzi est entré également, ça a dynamisé un peu l’équipe. Ils ont été meilleurs, oui ils méritent leur victoire. Evidemment les nantais, ces derniers temps, n’en mettaient pas une, restaient bien derrière et n’attaquaient plus. Ce soir parce que c’est un peu un match de gala, ils ont plus poussé, ils ont été meilleur, ils ont parfois inquiété l’OM. La performance des marseillais est à souligner. Mais on a pas encore retrouvé complètement un OM percutant sur les deux mi-temps. Ils ne sont pas bons sur toute la durée, ce qu’ils arrivaient à faire il y a encore quelques matchs. Là ils sont plus intermittent, mais ils continuent à enchainer et Tudor va avoir des solutions pour changer ses joueurs. A la mi-temps par exemple, bon a bien compris que Malinovskyi s’est installé comme titulaire, mais il n’est pas bien sur la première période. Il a gâché une occasion en ratant complétement sa frappe. Aujourd’hui si t’es pas bon sur une mi-temps avec Tudor, tu sors direct, parce que sur le banc il y a un mec qui peut prendre ta place et qui peut être bon. Il y a des beaux gestes, il y a des gestes techniques dans cet OM. Il y a de la classe maintenant parce qu’ils ont »upgrader » au niveau des joueurs, par rapport au début de la saison. L’OM est une vraie belle équipe maintenant. Là avec cette équipe maintenant, les possibilités qu’à Tudor maintenant en titulaires et en remplaçants, l’OM a de quoi être conquérant. Cela fait des années que l’OM n’a pas eu un effectif aussi riche. » Daniel Riolo – Source : After Foot RMC (1/02/2023)