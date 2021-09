Auteur d’un bon début de saison avec Jorge Sampaoli aux commandes, l’OM surprend de nombreuses personnes en championnat. Lors de l’After Foot de RMC, Daniel Riolo a affirmé qu’il prenait du plaisir à voir l’OM jouer dans ces conditions.

L’OM version Jorge Sampaoli démarre bien son championnat. Après 4 journées, les joueurs olympiens ne se sont toujours pas inclinés et le jeu est porté vers l’avant, « droit au but ». Une philosophie de jeu qui plaît beaucoup à Daniel Riolo et qui ne s’est pas privé de le répéter lors de l’After Foot sur RMC.

J’aime beaucoup Under, De la Fuente, Gerson – Daniel Riolo

« On sait ce que l’on va voir, on s’en doute. Ça a été vendu dès le départ et il n’y a pas de tromperie sur la marchandise. On avait dit et j’en suis ravi parce que c’est d’abord mon préambule. J’aime cet OM, je veux que cet OM réussisse parce que Sampaoli, parce que le jeu, parce que les émotions. C’est le mot qu’on a beaucoup employé depuis que Sampaoli est arrivé, c’est le mot qui a été distribué aux supporters et qu’ils acceptent très volontiers. Mais les émotions c’est de la joie mais ça peut aussi être de la tristesse. Je ne veux pas que ça se finisse mal. Je veux que cette façon de voir le foot triomphe ou en tout cas offre peut-être des moments de tristesse mais qu’au final ce soit le positif qu’on retienne. Alors forcément, puisque j’ai envie de ça et que j’imagine les supporters de Marseille ont également envie de ça. J’espère que ce déséquilibre permanent ne tourne pas du mauvais côté. On se demande toujours si ça va passer ou si ça ne va pas passer. Toutes les équipes donnent le sentiment de pouvoir trouer la défense de l’OM. Qu’est ce que ça va donner contre une équipe plus forte ? Autre question, elle tourne autour de Payet. C’est lui qui fait quasiment tout depuis le début de la saison. Il est heureux, il est fit, il kiffe Sampaoli, il est kiffant à voir jouer. Il est comme on l’a trop peu vu dans sa carrière gâchée. On sait aussi que ça ne s’est jamais bien terminé avec les entraîneurs qu’il a eu. J’espère que ça se terminera bien avec Sampaoli. J’ai envie de le voir toujours comme ça Payet et j’imagine que les supporters de l’OM aussi. Les bonnes périodes de l’OM depuis qu’il est là correspondent aussi à l’état de forme de Payet et à ses humeurs. J’aime beaucoup Under, De la Fuente, Gerson. Il y a tellement une bonne volonté dans cette équipe qu’on ne peut avoir qu’un regard bienveillant sur ce que fait l’OM. Qu’est ce qu’il va se passer quand il y aura les deux matchs par semaine ? La générosité c’est donner jusqu’à ce que tu puisses donner. J’espère que l’OM aura toujours à donner et que les joueurs ne seront pas épuisés. C’est peut-être pour ça que Sampaoli veut le plus de joueurs possibles, pour pouvoir faire tourner. J’aime cet OM, je veux que cette idée du foot soit marquante pour notre foot et les supporters de l’OM. » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (30/08/2021)