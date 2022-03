OM – Riolo : « Je pense que ça va chauffer maintenant, le contexte va devenir pesant »

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce dimanche soir face à l’AS Monaco (0-1) en match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation des hommes de Jorge Sampaoli.

Nouvelle grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco. Alors que l’OGC Nice a remporté sa rencontre face au Paris Saint Germain, les Marseillais n’avaient plus d’autre choix que de gagner pour retrouver sa seconde place au classement de Ligue 1. Les olympiens se sont finalement inclinés et font la très mauvaise opération du week end. Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a livré son analyse de la performance des hommes de Jorge Sampaoli.

En intensité, rythme, mouvement, ce que fait l’OM en première période, il n’y a pas une équipe en France qui fait ça (Riolo)

« La première période de l’OM est excellente. En intensité, rythme, mouvement, ce que fait l’OM en première période, il n’y a pas une équipe en France qui fait ça. Le problème, c’est ce qu’ils font dans la dernière passe, dans l’avant-dernière passe. N’importe quel bloc solide peut vraiment mettre en défaut cet OM-là, parce que ça manque de justesse technique. Le problème c’est que des mecs comme Ben Yedder, Volland, Gelson, du côté de Monaco, ils sont techniquement supérieurs aux marseillais. Ils n’arrivent pas à mettre un jeu en place, on première période on ne voyait rien, mais quand tu laisse de l’espace, ils peuvent te plomber. L’action du but, c’est la classe, mais Volland, l’OM ne l’a pas, Ben Yedder non plus. Le problème c’est que tout le monde surjoue contre l’OM et fait des gros matchs parce que c’est le match du dimanche soir. Ce que fait l’OM c’est très ambitieux mais il n’ont pas les moyens de leur ambition. Je pense qu’ils sont coincés, et comme en plus ils ne sont plus soutenus. Les supporters ont sifflé à la fin et je pense qu’ils ont vu le bout de l’histoire Sampaoli. Ils sont troisième ils ont peur de dégringoler. Je pense que ça va chauffer maintenant, le contexte va devenir pesant et les joueurs vont perdre de la confiance. « Daniel Riolo – After Foot (RMC Sport) – 07*03/2022

🎙 @DanielRiolo : « La première période de l’OM est excellente. Le problème, c’est ce qu’ils font dans la dernière passe, dans l’avant-dernière passe. N’importe quel bloc solide peut vraiment mettre en défaut cet OM-là, parce que ça manque de justesse technique. » #rmclive pic.twitter.com/pn7UpHZFXK — After Foot RMC (@AfterRMC) March 6, 2022

