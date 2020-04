OM: Riolo « Les clubs vont se déchirer sur le classement ! »

Selon les informations de l’Equipe et de RMC, la LFP aurait décidé ce jeudi d’entériner le classement de la Ligue 1 selon la méthode du quotient. L’OM serait donc directement qualifié pour la Ligue des champions, une formule qui pose question selon Daniel Riolo…

Le bureau de la Ligue aurait décidé de valider l’arrêt de la saison 2019/2020. Le classement serait ainsi figé avec le principe du quotient afin de compenser le match non joué de la 28e journée ( PSG-Strasbourg).

Cette décision sera soumise aux votes du Conseil d’administration de la Ligue ce jeudi après-midi, puis lors de l’assemblée générale de la LFP qui aura lieu au mois de mai.

Les clubs vont se déchirer sur le classement– Riolo

« Les clubs vont se déchirer sur le classement. La formule retenue devrait être celle du quotient post 28e journée, mais sera-t-elle accepté par tous sans recours? Ensuite, on ira demander des sous à Mediapro. On n’a pas voulu mettre l’économie (cet horrible gros mot) en centre des débats, mais bon, à un moment il va quand même falloir affronter la réalité. Mediapro voudra-t-il avancer l’oseille? Le pourra-t-il? Parce que ça, c’est l’autre facette du problème qui pourrait bien éclater bientôt. Mediapro qui n’existe pas encore sera-t-il assez solide, rentable et en phase avec ses promesses? » Daniel Riolo— Source: RMC Sport