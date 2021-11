OM: Riolo « La frustration se met en place à Marseille »

L’Olympique de Marseille a été décevant ce dimanche au Vélodrome face au FC Metz (0-0). Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi ont été incapables de battre le 19e de Ligue 1, pourtant Daniel Riolo essaye de relativiser…

Ce dimanche à 13h, l‘OM recevait le FC Metz pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Malheureusement, les coéquipiers de Caleta-Car n’ont pas donné entière satisfaction, en concédant le point du match nul à domicile face au 19e de Ligue 1.

Pourtant, selon Daniel Riolo la volonté des olympiens n’est pas mauvaises :

Tous les joueurs de l’OM veulent bien faire– Riolo

« Tous les joueurs de l’OM veulent bien faire, il y a cette volonté dans cette équipe, tu le sens que les joueurs ont envie de faire plaisir au public, au coach, il y a vraiment l’envie de faire quelque chose. Même si ces dernières semaines, ils sont au ralentis… Tu regardes le match face à la Lazio, c’est un match de coupe d’Europe de haut niveau qui font. Après forcément trois jours après t’es super déçu parce que tu mets pas une tarte a Metz. Il y a une frustration qui se met en place à Marseille… » Daniel Riolo— Source: RMC (08/11/21)

🎧 Vos After Clubs sont dispos ! ◼ PSG : Peut-on analyser le jeu du PSG ? ► https://t.co/M96GVVlvGy

◼ OM : Antonetti tacle l’effectif marseillais : à tort ou à raison ? ► https://t.co/mxdsU8j0Fh

◼ OL : Le groupe adhère t-il au discours de Bosz ? ► https://t.co/c3hOhRH7hy pic.twitter.com/YzR0OYWDow — After Foot RMC (@AfterRMC) November 8, 2021

Thierry Henry, champion du monde 98 et désormais consultant pour Prime Vidéo estime que la coupe d’Europe est problématique pour l’Olympique de Marseille. Il a donné son avis à la fin du match face à Metz :

Marseille a un problème après les matchs de coupe d’Europe– Henry

« C’est le côté Sampaoli. Tout le monde va presser, tout le monde attaque. Quand tu passes bien ce pressing, il n’y a presque personne qui défend. N’importe quelle course peut percer les lignes. Marseille a un problème après les matchs de coupe d’Europe. Ils ont du mal à gérer ça. Tu te retrouves dans des situations avec Marseille, comme ils partent tous la fleur au fusil… Tout le monde se retrouve dans des situations délicates, comme on a pu le voir à la fin avec Payet qui sauve une action sinon ça peut faire but pour Metz. De temps en temps, il faut se regarder soi-même avant de voir ce qu’on fait les autres. » Thierry Henry— Source: Prime Video (07/11/21)