OM – Riolo lance un appel aux supporters : « Trouvez le moyen de faire tomber vos dirigeants ! »

L’OM et Bordeaux ont fait match nul ce dimanche soir (0-0) au terme d’un match particulièrement médiocre. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a adressé un message aux supporters de l’Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux.

🎙 Daniel Riolo : « Les supporters de l’OM et de Bordeaux se retrouvent dans la détestation de leur présidence. Comment veux tu ne pas les comprendre ? On ne peut pas avoir deux clubs aussi importants en France dans des situations aussi déplorables ». #RMCLive pic.twitter.com/nJKzpgDbFu — After Foot RMC (@AfterRMC) February 14, 2021

« Les supporters de l’OM et de Bordeaux, qui ne s’aiment pas, ont un point commun en ce moment c’est qu’ils détestent les dirigeants de leur club respectif. Ils se retrouvent dans la détestation de leur présidence. Comment veux tu ne pas les comprendre ? T’as juste envie de leur dire attention faite pas cons, n’allez pas devenir violent, trouvez juste le moyens de faire tomber vos directions, boycottez, désertez les stades, faites des manifestations… mais ce n’est pas possible, on ne peut pas avoir deux clubs aussi importants en France dans des situations aussi déplorables, ca c’est un drame. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (14/02/2021)