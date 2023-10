OM – Riolo : « Le pauvre Clauss, c’est mort pour lui… »

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la convocation de Jonathan Clauss en équipe de France.

L’Équipe de France jouera ce soir face aux Pays Bas. Le latéral droit de l’ OM Jonathan Clauss est le seul olympien a faire partie de la sélection française de Didier Deschamps. Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur le retour de l’ancien lensois en bleu. Il doute que Didier Deschamps lui fasse confiance :

« Il a d’abord suscité les doutes car Deschamps ne joue pas dans ce système là. A un moment il a été question qu’il fasse évoluer ce système et on s’était dit qu’il y avait peut être une place pour lui. C’était quand Clauss quitte Lens, et on s’est dit « ha, on a enfin un arrière droit ! ». Mais comme le système n’a pas évolué et que Deschamps aime jouer à quatre derrière avec des joueurs sur les côtés costauds qui montent peu, le pauvre Clauss, là ça le sortait complet… Désormais à l’OM, il joue à quatre derrière. Mais si Koundé est là, je pense que c’est mort pour Clauss. Ce n’est pas le profil qui correspond au système de Deschamps. Clauss n’est pas assez costaud et n’oublions pas que la donnée essentielle pour Deschamps c’est le muscle, » a ainsi expliqué Daniel Riol dans l’émission l’After Foot hier soir.

A lire aussi : OM – Nasri : « Benatia est tout sauf supporter du PSG ! »

🗣💬 »Si Koundé est là, je pense que c’est mort pour Clauss. Ce n’est pas le profil qui correspond dans le système de Deschamps. « 🇫🇷 @DanielRiolo n’est pas franchement optimiste quant à la présence de Jonathan Clauss dans le groupe tricolore à l’Euro 2024. #RMCLive pic.twitter.com/Hept21o9Rv — After Foot RMC (@AfterRMC) October 12, 2023

A lire aussi : OM : Riolo prend un pari concernant l’avenir de Longoria !