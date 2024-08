OM Riolo : « Les supporters marseillais prennent ça comme une insulte »

Sur les ondes de RMC Sport le journaliste Daniel Riolo a donné son avis sur l’arrivée de De Zerbi à l’OM.

L’Olympique de Marseille a réussi l’un des plus gros coups du mercato des entraineurs cet été en enrôlant Roberto De Zerbi. Dans l’émission l’After Foot le journaliste Daniel Riolo explique que le coach italien n’a pas d’autres option que l’OM. Il se réjoui toutefois de son arrivée en Ligue 1.

« Je suis absolument ravie que De Zerbi soit à l’OM, je trouve ça formidable qu’on ai un mec comme ça dans notre championnat. je l’ai dit dès la première minute. Mais J’ai juste dit qu’il n’avait pas d’autre choix, il n’avait aucune autre proposition, c’est la vérité, et c’est une information que j’assume à 100%. Les supporters marseillais prennent ça comme une insulte, j’ai l’impression que ça fouette leur orgueil, c’est juste une vérité et ça ne m’empêche pas d’être hyper emballé. De Zerbi ne vient pas a reculons il est hyper motivé, on a vraiment très envie de voir ça », a ainsi déclaré l’éditorialiste dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.

