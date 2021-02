OM – Riolo : « Les supporters ne veulent plus voir la tronche d’Eyraud à Marseille ! »

Dans l’After Marseille, dédié à l’actualité de l’OM, Daniel Riolo s’est exprimé sur les tensions entre supporters et direction après le communiqué sur l’initiative Agora. Selon lui, rien ne changera tant que le président ne partira pas.

Les supporters ont bien montré qu’ils ne souhaitaient plus discuter avec le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud.

Jacques-Henri Eyraud peut s’agiter tant qu’il veut, les supporters ne veulent plus lui parler ! — RIOLO

Ce lundi, le club a officialisé l’initiative Agora OM, visant à redéfinir le supporterisme… Un communiqué qui a fait grincé des dents à Marseille. Pour Daniel Riolo, la relation entre direction et supporter est déjà trop abîmée pour tenter quoi que ce soit…

« Jacques-Henri Eyraud peut s’agiter tant qu’il veut, les supporters ne veulent plus lui parler ! On ne veut plus voir sa tronche à Marseille. Il peut faire tout ce qu’il veut. Il peut sortir son Agora OM, occuper le terrain médiatique avec ses conneries, c’est terminé. Les mecs à Marseille ne lui parleront pas et ne l’écouteront pas. Sans les associations de supporters, il ne peut rien faire. Même la venue de Di Meco ou Courbis ne changerait rien. Ce serait un pansement sur une jambe de bois ! » Daniel Riolo – Source : After OM