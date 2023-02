OM : Riolo met en avant ces trois joueurs olympiens !

L’OM s’est imposé 3-2 face au TFC, ce 19 février, en Ligue 1. Deuxième buteur marseillais, Cengiz Under a été important pour l’OM. Dans l’After Foot, Daniel Riolo met en avant la progression du joueur au fil de la saison.

»Tu perds beaucoup de temps si tu essais d’analyser tactiquement cet OM. Les équipes sont dans le déséquilibre permanent. Au début du match on voit le schéma de l’OM en 3-4-3. Mais ce n’est même pas là dessus que ça se joue. Tudor essaie de changer les individualités, les joueurs, mais ça joue toujours pareil. Il n’y a pas réellement d’adaptation en cours de match. Individuellement je trouve qu’Under est un joueur qui est presque devenu bon tout le temps. Avant c’était un joueur qui avait beaucoup de déconnexions dans les matchs. Il était capable de bien démarrer les actions et de mal les finir. C’est un gars qui a un beau football, avec un bon pied gauche. Il peut éliminer. Mais après il ne centrait pas bien. Là je le trouve régulier et constant. Je continuerai aussi de faire la promotion de ce milieu »Rongetout ». C’est une paire qui est formidable. Les deux sont bons. » Daniel Riolo – Source : After Foot/RMC (19/02/2023)

C’est bien de gagner comme ça avant le PSG — Tudor

« C’était une belle victoire contre une équipe de Toulouse fantastique.Je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, si on veut gagner on doit être très bons. Ce qu’on a fait une première ce n’était pas suffisant parce qu’ils sont bons physiquement mais aussi psychologiquement. On doit être très forts et moi j’étais confiant et je pense qu’on a fait une très bonne seconde période. J’aime ce genre de victoire quand vous êtes menés et vous renversez le match; C’est bien parce que ce n’était pas facile et on doit continuer à gagner parce que les autres équipes ont gagné en haut du classement. C’est bien de gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. Bien sûr le match face à Paris est un match spécial, cela nous a donné de la confiance de les battre en coupe de France, mais cela ne change rien. Je ne sais pas qui sera présent du côté du PSG, à cause de certaines blessures mais doit répéter ce type de match ». Igor Tudor – Source : Prime Video (19/02/2023)