OM : Riolo met sérieusement en garde Sampaoli pour le prochain Mercato !

Daniel Riolo a évoqué le mercato estival de l’Olympique de Marseille qui s’annonce extrêmement mouvementé. Selon lui Jorge Sampaoli ne doit pas se laisser convaincre par certains éléments actuel qu’il peuvent encore évoluer sous le maillot de l’OM…

Le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement agité et compte. Sans argent, le club marseillais va devoir reconstruire la matière de son effectif professionnel. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a prévenu Jorge Sampaoli sur les choix qu’il sera amené à faire prochainement concernant certains des joueurs présents dans l’effectif.

A lire aussi : OM : Les tactiques de Sampaoli / Mercato : Un concurrent dans les pattes de Mandanda? (Avec Gérard Gili)

Il ne faut pas que Sampaoli soit leurré par le niveau de certains

🗣💬 @DanielRiolo sur l’OM : « Il ne faut pas que Sampaoli soit leurré par le niveau de certains, qui vont beaucoup donner une ou deux semaines. Mais attention, sur le long-terme, ça ne pourra pas. Il ne devra pas se tromper sur les hommes. » #rmclive pic.twitter.com/Xmb7nOgfpu — After Foot RMC (@AfterRMC) March 22, 2021

« Il va falloir qu’il s’adapte et qu’il fasse un bilan des compétences de son équipe. Il y a des limites dans ce groupe et des mec qui lui rendront pas. Il ne faut pas que Sampaoli soit leurré par le niveau de certains, qui vont beaucoup donner une ou deux semaines. Mais attention, sur le long-terme, ça ne pourra pas. Evidemment, je pense à Payet et des mecs comme ça. Il ne devra pas se tromper sur les hommes. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (22/03/2021)