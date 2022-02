OM : Riolo ne comprend pas les critiques des supporters marseillais sur Sampaoli !

L’OM s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Metz hier soir à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo explique ne pas comprendre les critiques des supporters marseillais à l’encontre de Jorge Sampaoli.

C’est une victoire nécessaire. L’Olympique de Marseille l’a emporté 1-2 face à Metz hier soir. Arkadiusz Milik est entré en jeu à la fin de la rencontre pour inscrire le but de la victoire. Un succès qui permet aux Olympiens de conforter leur avance sur Nice avec 4 points d’avance. Sampaoli n’en demeure pas moins vivement critiqué. Ce que ne comprend pas vraiment le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo.

Au final Marseille à 42 points, en 24 matchs c’est presque 2 points par matchs c’est 4 points d’avance sur Nice et 2e au classement (Riolo)

A lire aussi : OM : « Milik est comme moi, il ne comprend pas les choix de Sampaoli ! »

« Guendouzi et Payet ne sont pas bons Payet ça fait plusieurs matchs… C’est vrai qu’il y a chez Sampaoli des inventions un peu bizarres. Il devrait aussi faire reposer Payet qui a l’air fatigué et qui n’est pas bon depuis plusieurs matchs. Est-ce que tu peux t’en passer je sais pas… Guendouzi c’est pareil il enchaîne à mort, et je trouve qu’il a moins de jus. Au final Marseille à 42 points, en 24 matchs c’est presque 2 points par matchs c’est 4 points d’avance sur Nice et 2e au classement avec plein de petits défauts et des incompréhensions. Mais je vois surtout des joueurs émoussés. En deuxième mi-temps ils ont vraiment eu du mal à repartir, et on est d’accord que Sampaoli a tardé à faire des changements. Quant à Milik, rappelons-nous qu’il n’a pas été très bon pendant six mois.Là d’un coup ça redevient le meilleur 9 du championnat. Aujourd’hui je ne comprend plus les supporters, t’es deuxième du classement ton équipe d’offre à chaque match du spectacle, tu as ce soir un avant centre qui te met un retournée de feu, tu gagnes, tu à quatre points d’avance sur le troisième… quand même, il faut se rappeler comment était Marseille la saison dernière. Aujourd’hui quand tu es supporter de l’OM tu dois être content… » Daniel Riolo – Source : After Foot 13/02/2022

A lire aussi : Metz – OM 1-2 : Antonetti s’en prend à Marseille et à l’arbitrage !