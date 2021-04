OM : Riolo ne voit pas d’effet Sampaoli et tape sur un cadre en particulier !

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur la performance de l’Olympique de Marseille face à Dijon au stade Vélodrome ce dimanche soir à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir (2-0) contre Dijon à l’occasion du match de clôture de la 31e journée de ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a donné son sentiment sur la performance de l’équipe de Jorge Sampaoli.

Je ne vois pas d’effet Sampaoli – RIOLO

« La pauvreté technique de ce match a failli me faire fuir, ce n’est pas possible qu’un dimanche soir une affiche de ligue 1 nous propose un spectacle aussi affligeant. Le résultat est trompeur pour l’OM. Ils gagnent, mais je trouve qu’ils sont très loin du niveau d’une équipe comme Lens qui me régale quand je la vois jouer. Je ne vois pas d’effet Sampaoli, je vois qu’il a envie, je vois qu’il travaille, qu’il a des idées et qu’il a envie de les mettre en place mais en fait on est très loin du compte car je ne vois pas où les joueurs sont placés je ne comprends pas ce qu’ils font et surtout je ne sais pas s’ils correspondent à ce que lui veut. Il y a beaucoup de maux de tête à venir pour Sampaoli pour trouver quelque chose à faire avec ces joueurs là. (…) Un Payet comme ce soir, on va me dire qu’il a deux passes décisives, mais gardez les vos deux passes, à coté de ça dans le jeu il fait rien ! » Daniel Riolo – Source RMC Sport