OM – Riolo n’est pas du tout convaincu par les explications de Longoria et explique pourquoi

Dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur l’interview du Président de l’OM Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille traverse une crise sportive importante. Le club marseillais ne compte qu’une seule victoire sur les 8 dernières rencontres de championnat et figure désormais à la 10e place du classement de Ligue 1 à seulement 2 points du premier relégable.Le président de l’OM Pablo Longoria a accordé une interview exclusive à nos confrères de RMC Sport. Il a notamment évoqué ses choix lors du mercato. Dans l’émission l’After Foot le journaliste Daniel Riolo :

A lire aussi : Vente OM : Longoria ne refera pas la même erreur !

« Cette été, concernant le recrutement, c’était assez difficile de dire s’il était réussi car on misait surtout sur la confiance en Longoria. On disait bon, comme l’année dernière t’as fait des paris avec notamment Alexis Sánchez, et ça s’est bien passé, t’as fait une saison qui aurait même dû se terminer un peu mieux si ça t’avais pas un peu tiré de travers sur la fin avec Tudor, et bien on va continuer à te faire confiance. Même si ça semble être des paris un peu foufou parce que Aubameyang ça me semble être un pari, Lodi aussi il suffisait de regarder. Donc on était prêt à suivre Longoria sur ses paris et on constate quelques mois après que tout ses paris sont perdus. »

ça ne me plaît pas, il y a trop de changements — Riolo

A lire aussi : Vente OM : Le journal l’Equipe dévoile deux nouvelles infos !

« Dans cette interview, Longoria parle, il explique tout, il ne cherche pas à dissimuler mais ça ne t’empêche pas de dire à la fin de cette interview. Je suis désolé. Pablo je t’aime bien mais je ne suis pas d’accord avec toi en fait. Là, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas, il y a trop de changements. Tes justifications sur le pourquoi tu as tout changé, je ne suis pas convaincu. Sur le choix de Marcelino, on s’est très vite aperçu que ça ne collerait pas et aujourd’hui il a une situation d’échec. Il est convaincu que ça va tourner qu’ils vont faire une série et qu’ils vont remonter peut-être avec quelques ajustements au mercato. Moi je veux bien croire en lui je n’ai aucun problème mais Mais là à ce moment de la saison, je suis désolé mais je ne suis pas d’accord avec lui dans ses justifications, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.