OM : Riolo ouvre la porte à cette incroyable possiblité

L’Olympique de Marseille s’est imposé dans la douleur face au FC Nantes (2-0) dimanche soir. Le journaliste Daniel Riolo a réagit dans l’After sur RMC juste après cette rencontre de Ligue 1.

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a donné son sentiment suite à la victoire 2-0 de l’OM face à Nantes. « Déjà d’avoir mis à profit cette bonne période cela permet aux marseillais de se repositionner. L’OM a vécu une saison complétement folle, Aubameyang s’il n’avait pas eu cet énorme passage à vide où il ratait tout ce qu’il entreprenait serait peut être le meilleur buteur de la Ligue 1. Son total est très impressionnant, vu que Mbappé ne jouera pas bientôt en L1, il aurait pu le rattraper. (…) Ce qui est formidable, si tu arrives à t’imposer face à Rennes, Lille, Nice, Lens… cela veut dire que tu vas revenir sur le podium, alors que honnêtement plus personne n’y croyait au moment ou c’était la crise avec Gattuso. La Ligue 1 offre cette possibilité car des équipes calent complétement. L’OM va avoir son avenir en main si ils battent une bonne partie de ces équipes. Ils pourront espérer une belle fin de saison. En revanche, si tu ne bats pas Rennes tu vas rentrer dans le rang et tu paiera les moment de crises. Tu vas jouer le PSG et en ce moment ce n’est pas dingo. Pourquoi ne pas revenir avec les ambitions initiales ? Pourquoi ne pas croire à la Ligue des Champions ? »

La réaction du coach de l’Olympique de Marseille Jean Louis Gasset au micro que Prime Video : « Soulagé ce soir c’est le 5e match en 18 jours je savais qu’on allait souffrir physiquement. Comme on a beaucoup de blessés, il faut remettre les mêmes joueurs sur le terrain mais on a rien lâché. On n’a pas été très très beau mais on a bien tenu. (…) Les gens qui étaient là avant moi viennent de me dire ce match là il y a un mois on le perdait ! On voulait aussi progresser dans la solidité, la solidarité de défendre ensemble. Bien sûr que l’on aime bien jouer au football mais ce soir on n’avait pas assez d’essence dans le moteur. On n’a pas lâché, on a fait un match héroïque. Dans n’importe quelle équipe du monde vous avez un joueur qui fait la différence et qu’il faut protéger. Le notre c’est Aubameyang, » a ainsi déclaré le coach marseillais.

