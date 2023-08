OM : Riolo pointe du doigt le gros problème de Marcelino

Hier dans l’After de RMC, Daniel Riolo est revenu sur le schéma de jeu de l’OM. Il avoue qu’il ne comprend pas ce que veut faire Marseille avec ce 4-4-2.

Daniel Riolo s’est exprimé sur l’équipe marseillaise, hier soir, dans l’After de RMC. Pour le journaliste, l’effectif olympien n’est pas complet car certains postes sont triplés alors que à d’autres, il y a clairement un manque de joueur.Le schéma de Marcelino est compliqué à mettre en place dans le contexte où l’équipe est à nouveau reparti de zéro cette saison.

« On a vu que c’était pas facile de jouer en 4-4-2 car c’est des paires qui doivent fonctionner le défenseur droit avec l’ailier droit, les centraux et les deux au milieu. Et dans cette configuration, on s’aperçoit que sur le côté gauche il n’y avait pas de paires. Ils ont fait joué un gamin contre Metz qui a fait un bon match d’ailleurs mais on voit que de ce côté là ça ne va pas. Et c’est malheureux d’ailleurs, qu’il arrive ( Marcelino) avec ce schéma prédéfini. Ça condamne Ounahi sans parler du problème qu’on va avoir entre Veretout, Rongier, Guendouzi et Kondogbia. », explique Riolo.

Riolo : « Il faut donner à l’entraineur ce qu’il veut »

Pour le journaliste de l’After, le déséquilibre est à régler au plus vite : « À certains postes il y a un trop plein. Côté gauche ils en ont pas. Il serait tant de donner à l’entraîneur, un mec comme il veut. Ce schéma me laisse perplexe j’ai du mal à comprendre ce que fait l’OM sur le terrain. »

Un joueur surprise à gauche à venir ?

Marseille n’a pas terminé son mercato et devrait être actif durant les derniers jours de celui- ci pour tenter de renforcer l’équipe de Marcelino. Deux postes sont jugés prioritaires. Le poste de latéral droit ainsi que celui d’ailier gauche. Plusieurs noms ont circulé pour ce dernier mais selon les informations de RMC Sport. L’Olympique de Marseille serait déjà en négociations actives avec un joueur dont le nom n’a pas encore filtré. Marcelino souhaite un joueur capable de déborder et de provoquer sur l’aile, à l’image de Sarr côté droit.

Selon les informations de RMC Sport L’OM est en négociations actives avec avec un joueur pour le poste d’ailier gauche.

L'identité de ce joueur n'a pas filtré. (Source RMC)

Il ne devrait pas s’agir de Wilson Isidor (22 ans) est évoqué depuis plusieurs jours. Le joueur du Lokomotiv Moscou est plutôt considéré par les dirigeants comme un attaquant axial, un renfort de complément capable de suppléer Aubameyang et Vitinha.