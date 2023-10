OM : Riolo pose une question qui « va faire hurler »

L’OM s’est imposé 3-1 face à l’AEK jeudi soir en Ligue Europa. Vitinha, Harit et Veretout sont les buteurs du soir, ce qui interroge Daniel Riolo suite à la prestation de l’attaquant portugais, ne mérite-t-il pas plus de temps de jeu au profit d’Aubameyang ?

Sur RMC, Daniel Riolo a voulu évoquer le cas de Vitinha. Il estime que le jeune attaquant portugais de l’OM mérite plus de temps de jeu.

« Je vais m’arrêter deux secondes sur le cas Vitinha, entre ses efforts et sa prestation du soir. il met un but et il obtient le pénalty qui fait basculer la rencontre ! Je vais peut être faire hurler mais je pense que la question de la concurrence avec Aubameyang se pose, estime Riolo sur RMC. La carte du CV on va lui accorder combien de temps à Aubameyang. On a trois gros match, on est sur quelqu’un qui est décevant depuis son arrivée à l’OM. Alors que Vitinha sur le peu que l’on voit, on ne lui a pas donné la confiance. Est ce que la question d’une concurrence saine peut être posée ? Pour moi ce n’est pas le cas, pour l’instant Aubaleyang joue au statut. Personne ne fait passer Vitinha pour un cador, mais on peut se poser la question quand on voit les performances d’Aubam. Est ce que Vitinha a qui on accorderait plus de confiance ne mérite pas d’être vu plus souvent ? En récompense de ce qu’il montre quand il est sur le terrain. Il a besoin d’être câliné, mis en confiance pour voir son niveau. Il court, il fait des passes. Il y en a un a qui on a tout donné et un autre à qui on n’accorde aucune confiance. 700000€ de salaire par mois pour Aubameyang ? Vitinha c’est 32M€ de transfert ! »

