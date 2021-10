OM: Riolo prend la défense de Sampaoli

Auteur d’un très bon début de saison, l’OM de Jorge Sampaoli connait depuis quelques matchs un coup de moins bien en terme de résultats et de performances. Si l’entraineur argentin exclut l’excuse de la fatigue, beaucoup de consultants pensent que les joueurs ne vont pas tenir ou ne tiennent pas déjà…

Alors que certains consultants estiment que Jorge Sampaoli en demande trop à ses joueurs, Daniel Riolo a pris la défense du coach de l’Olympique de Marseille au micro de RMC :

J’entend ça dans la bouche de tous les consultants– Riolo

« Je veux savoir s’il y a une préparation qui fonctionne mieux qu’une autre. Est-ce qu’on peut dire que certains joueurs sont mieux adaptés que d’autre ? Quand on parle de l’OM et de Sampaoli, pourquoi dès la première journée, au prétexte que le coach demande énormément d’efforts sur le terrain, une grande générosité, et du mouvement, l’équipe ne tiendrait pas et qu’elle allait finir cramée ? Tout ça je l’entend dans la bouche de tous les consultants. » Daniel Riolo— Source: RMC (12/10/21)

On a construit cette équipe sachant qu’on a pas de finisseur hormis Milik. Il faut que tout le monde soit décisif

« Payet et Guendouzi sont importants. Mais on suit une idée de jeu, peu importe les joueurs, c’est le plus important. Le RC Lens est l’une des meilleurs équipes physiquement du championnat, on doit garder notre idée de jeu très claire. On a construit cette équipe sachant qu’on a pas de finisseur hormis Milik. Il faut que tout le monde soit décisif, on a besoin de ce style de joueur pour que l’OM reste à sa place. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (24/09/2021)

