OM : Riolo relancerait ces deux oubliés dans le onze de De Zerbi !

Après avoir passé plusieurs mois loin des terrains à cause d’une grave blessure au genou, Valentin Rongier a retrouvé la forme, mais n’arrive pas à s’imposer dans les choix de Roberto De Zerbi. L’absence du milieu de terrain dans le onze de départ de l’OM en ce début de saison fait beaucoup parler. Une situation que le journaliste Daniel Riolo juge « incompréhensible » et qu’il a vivement commentée sur RMC Sport.

Pour Riolo, l’absence de Rongier dans l’effectif marseillais est un mystère, surtout après une saison où il avait porté le brassard de capitaine. « La dernière bonne saison de l’OM remonte à deux ans, et Rongier était capitaine. Qu’il ne soit pas dans l’effectif, c’est incompréhensible », a affirmé le journaliste. Rongier, connu pour son abnégation et son professionnalisme, a toujours répondu présent, que ce soit pour défendre ou pour porter l’équipe dans les moments clés. Son absence soulève donc des interrogations sur la gestion du groupe par De Zerbi.

🗨️ ​ »La dernière bonne saison de l’OM remonte à 2 ans et Rongier était capitaine. Qu’il ne soit pas dans l’effectif, c’est incompréhensible. C’est un gars complet qui a toujours répondu présent »@DanielRiolo plaide pour un retour de Rongier au premier plan à Marseille. pic.twitter.com/lnIJFTzbj1 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 11, 2024

A lire : OM : La réponse cash de Nasri

Rongier et Mbemba, les deux oubliés…

Rongier est un joueur complet, capable de jouer aussi bien défensivement qu’offensivement. Sa capacité à récupérer des ballons et à distribuer le jeu est précieuse dans un milieu de terrain marseillais qui manque parfois de stabilité. Pour Riolo, la direction devrait aussi réintégrer Chancel Mbemba: « Cette situation je ne la comprend pas, au milieu de terrain ou même en défense centrale. Moi je ravale ma fierté et je relance Mbemba et Rongier, ces mecs là ils peuvent jouer. »

Si le retour de Rongier dans l’équipe a été bloqué par le recrutement d’Adrien Rabiot, le cas de Chancel Mbemba est extra-sportif. Pour Riolo, l’OM a besoin de joueurs comme eux, capables d’apporter équilibre et sérénité. Au final, l’absence de Rongier voire de Mbemba à l’OM continue de diviser et soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir du joueur à Marseille.