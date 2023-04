OM : Riolo s’agace de ce faux procès fait à Igor Tudor !

Deuxième de Ligue 1 avec un point d’avance sur le troisième Lens, l’OM poursuit sa bonne saison. L’élimination dès les phases de poules de la ligue des champions reste cependant une déception. Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo (journaliste RMC) défend l’OM sur leur saison, malgré la courte aventure en coupe d’Europe.

Daniel Riolo, journaliste pour RMC, affirme que l’OM, n’a pas été ridicule en coupe d’Europe, au contraire des autres clubs français. Il défend Tudor et la saison du club qui reste très bonne selon lui. Voici l’extrait de Riolo dans l’After Foot, défendant le bilan de l’OM et de son coach.

🎙 @DanielRiolo : « Qu’est-ce qu’on reproche à Igor Tudor ? La Coupe d’Europe ! Mais il y a des équipes françaises pour qui ça s’est bien passé ? Les autres ont ajouté un truc en plus : le ridicule ! L’OM en Coupe d’Europe n’a jamais été ridicule cette saison ». pic.twitter.com/1PyxVISawm — After Foot RMC (@AfterRMC) April 25, 2023

Ça s’est mal passé pour toutes les équipes françaises

« Il y a deux équipes qui sont attractives en Ligue 1, c’est Lens et Marseille, explique Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot. Marseille a 20 victoires et Lens 19. La différence de buts de l’OM c‘est +28 et Lens c‘est +29. Mais qu’est-ce qu’on reproche à Tudor ? La coupe d’Europe ! Qu’est-ce que j’ai entendu comme trucs sur la coupe d’Europe. Mais est ce qu’il y a des équipes françaises pour qui ça s’est bien passé ? Ça s’est mal passé pour tout le monde. Sauf que les autres équipes françaises ont rajouté le ridicule en plus, que soit Nice, Rennes, Monaco et le PSG dans une catégorie à part vu qu’il invente autre chose.«

En quoi l’OM a fait pire que les autres clubs français ?

« L’OM en coupe d’Europe n’a jamais été ridicule, poursuit Daniel Riolo. Tottenham ça s’est joué à la tête de Kolasinac qui rate le cadre à deux mètres et à cette fin de partie mal gérée niveau timing. Je ne vois pas en quoi l’OM a fait pire que les autres clubs français. Toutes les autres équipes ont rajouté le ridicule, l’humiliation, le grotesque. D’accord l’OM fini dernier du chapeau 4 et je suis déçu. Mais le match à Tottenham, ils ne sont pas ridicules, le Sporting pareil. Toutes les équipes françaises ont été nulles. On ne va quand même pas leur tomber dessus pour ce qu’il s’est passé dans cette phase de poules.«