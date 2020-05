OM : Riolo se demande comment Eyraud peut rester en place…

Le président Eyraud a lancé la phase 2 du projet McCourt. Le but est de rentrer dans le clous financièrement et de basculer dans le trading de joueurs. Pour autant, JHE a bien du mal à faire le bilan critique des ratés de la phase 1…

S’il reconnait quelques erreurs dans les transferts, Jacques Henri Eyraud ne veut pas faire l’analyse de sa gestion de l’ère Garcia. Le président évoque toujours la final de Ligue Europa, mais semble oublier l’enchaînement des erreurs en termes de recrutement ou encore la prolongation de Rudi Garcia. Des mauvais choix qui se payent financièrement aujourd’hui. Le journaliste Daniel Riolo se demande d’ailleurs comment JHE peut encore être en place aujourd’hui suite à sa gestion…

Rudi Garcia, il s’est planté lamentablement… Mais il y a un mec qui est au-dessus — Riolo

« Les directeurs sportifs qui sont dans le foot depuis toute une vie, mais qui se gavent et se rincent sur les clubs, être du milieu du foot, ça n’offre aucune garantie quand à la gestion du club. 80% se gavent sur le dos des clubs. Regarde Rudi Garcia, il s’est planté lamentablement. Il a fait bosser ses amis agents, et il a plombé le club. Mais il y a un mec qui est au-dessus, qui a donné toute sa confiance à Garcia. Un président, ça sert à quoi ? (…) Il y a eu le choix initial de Payet, avec son contrat et son salaire. Eyraud, il les a collectionnés. Comment peut-il rester en place, aujourd’hui ? » Daniel Riolo – Source: RMC