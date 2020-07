OM : Riolo se moque d’Eryaud et de son nouveau Head of Business !

L’Olympique de Marseille a officialisé hier le recrutement de Hugues Ouvrard comme Directeur général délégué. Jacques Henri Eyraud tient donc son fameux « Head Of Business ». Ce dernier s’est directement fait chambrer sur les réseaux sociaux pour ses anciens tweets sur le club marseillais…

Via son compte twitter, le journaliste Daniel Riolo a pointé du doigt ce nouveau choix de la direction olympienne et de son président Eyraud…

Ah enfin l’OM a son head of Business… bonne nouvelle. Bon maintenant va falloir qu’il devienne supporter du club! » Daniel Riolo – source : Twitter (02/07/2020)

L’ancien Directeur Général de Xbox pour la France s’est exprimé via un communiqué publié par le club marseillais :

« J’ai quasiment démarré ma carrière professionnelle à Marseille avec l’OM et j’y ai conservé des attaches. Retrouver le club 20 ans plus tard est un grand honneur et une opportunité unique à un moment clef de son développement. Durant ces 20 années, c’est la passion qui a guidé mes choix professionnels et je suis toujours resté en contact étroit avec le monde du football. Prendre cette responsabilité aujourd’hui est une immense fierté. » Hugues Ouvrard – Source : OM.net (02/07.2020)