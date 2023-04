OM – Riolo : « Si tu n’avances plus, laisse ta place ! »

Au micro de RMC, Daniel Riolo n’a pas épargné Jonathan Clauss qu’il a une nouvelle fois trouvé moins performant. Il a largement préféré la performance d’Issa Kaborré.

Jonathan Clauss a été titularisé sur le côté gauche lors de la rencontre face à l’ESTAC ce dimanche. Igor Tudor a laissé Nuno Tavares sur le banc et a mis Issa Kaboré à droite. Daniel Riolo s’est questionné sur les choix du coach croate aux postes de pistons.

Le journaliste a été satisfait de voir le Burkinabé aussi énergique et envoie un message Jonathan Clauss, bien moins performant depuis quelques semaines : « La défense de l’OM ? Ça devrait être la défense type. Kaboré, il était temps qu’il ait sa chance. Ça faisait longtemps quand il rentrait qu’on trouvait qu’il apportait du dynamisme, une vraie énergie, quelque chose de percutant. Et en même temps Clauss, tout le monde voyait qu’il était en perte de vitesse considérable. Je veux bien cette histoire du traumatisme de la Coupe du monde, mais si à un moment donné tu n’avances plus, laisse ta place. Mais, de l’autre côté, on sait qu’il est capable de jouer »

Pas d’enseignement à tirer avant le match face à Lyon?

S’il estime que ce match va redonner de la confiance à certains joueurs, il juge l’adversaire des Marseillais trop faible pour tirer de véritables enseignements : « Vitinha, ça va lui faire du bien, c’est une option supplémentaire pour l’OM dans les 8 derniers matchs de championnat. Il y a cette association avec Alexis Sanchez qui est possible. La semaine prochaine, il y aura un gros match qui n’aura rien à voir avec celui de ce soir. Contre Lyon, ce sont toujours des matchs particuliers. Je ne sais pas si ce match peut donner de véritables options tellement l’adversaire des marseillais était faible. C’est difficile de tirer des enseignements de ce match. Troyes, c’est vraiment très faible. Ils ont totalement décroché. Il n’y a plus personne dans cette équipe. On ne peut pas tirer des enseignements sur la relation entre Sanchez et Vitinha. Ils doivent encore apprendre à se connaître. »