OM : Riolo souligne un gros manque dans l’équipe de Tudor

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lyon (1-0) lors du match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste de RMC Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation des hommes de Tudor.

Marseille a cassé une une longue série de match sans victoire ce dimanche soir en s’imposant face à Lyon au stade Vélodrome (1-0). Une victoire importante pour les olympiens qui étaient sous pression après leur élimination de toute compétition européenne suite à la faite contre Tottenham en Ligue des champions. Dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a donné son sentiment sur la victoire de l’OM.

« La situation était tendue à l’OM car à Marseille ça devient très vite tendu, mais si on regarde la période actuelle, tu n’as jamais eu un OM qui s’est fait promener, tu n’as jamais eu un OM qui n’a pas répondu présent sur l’état d’esprit. C’est difficile, car les joueurs donnent tout à chaque match. Alors tu peux critiquer un ou deux choix de Tudor, il y a évidemment quelques reproches à lui adresser. Ce soir si l’OM à un numéro 9 avec les occasions qu’ils ont en première période il y a beaucoup mieux à faire. Ils provoquent des situations, l’OM créer des choses. On peut critiquer Marseille, mais il y a un club en face qui a plus d’argent où c’est le néant total. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (06/11/22)